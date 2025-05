Scorpion S3 E1 - La guerre est déclarée (1/2)

Diffusé le 26/02/2017

Alors que Walter a surpris un baiser entre Paige et Tim et que Happy a avoué à Toby être déjà mariée, les membres de l'équipe Scorpion doivent mettre leurs problèmes sentimentaux de côté. Deux pilotes d'avion de chasse en exercice signalent que leurs appareils ont été piratés de l'extérieur et qu'ils en ont totalement perdu le contrôle…