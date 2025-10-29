Scout toujours Scout toujours

Diffusé le 10/06/2012

Le chef scout se casse la jambe juste avant le départ de sa troupe. Pour le remplacer au pied levé, on fait appel au fils d'une grande figure du scoutisme. C'est ainsi que Jean-Baptiste Foucret se retrouve sur la route des Cévennes à la tête d'une bande de joyeux chahuteurs. Naïf et gaffeur, il n'a aucune autorité sur les enfants. Après un voyage mouvementé, ils s'installent sur un terrain qui se trouve être à proximité d'un camp de gitans dont le chef va prendre un malin plaisir à terroriser Jean-Baptiste...