Sean Connery, les légendes sont éternelles Sean Connery, les légendes sont éternelles

Lire la vidéo

Après quelques petits rôles dans les années 50, cet enfant d’Édimbourg accède à la reconnaissance internationale en endossant le costume de James Bond. Le monde découvre une nouvelle star mais Sean Connery explore d’autres registres et s’impose comme un acteur complet, capable de passer du drame intimiste au grand spectacle. Pendant cinquante ans, il enchaîne les rôles marquants avec une présence unique, une voix reconnaissable entre toutes et un accent écossais qu’il n’a jamais renié. Sean Connery a conquis Hollywood sans jamais trahir ses origines. Une légende du cinéma, pour toujours...