Secrets and lies S1E10 - Les aveux

Lire la vidéo

La disparition d'Abby a engendré l'arrestation de Ben et Jess ; lui l'accusant d'avoir enlevé sa fille et elle d'avoir été violée. La jeune fille réapparaît et Ben est libéré, mais des révélations concernant sa famille vont l'obliger à se rendre à la police. Andrea Cornell, elle, a identifié l'auteur du meurtre de Tom mais doit mettre la main sur l'arme du crime ou obtenir des aveux pour arrêter le coupable…