Secrets and lies S1E4 - Les voisins

Crawford apprend que ses voisins, Joseph et Vanessa Richardson, ont été accusés de maltraitance sur leur jeune garçon et ont perdu sa garde avant que l'enfant ne décède. Ben accepte de dîner chez eux avec sa femme pour étayer ses soupçons et les confronter…