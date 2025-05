Secrets and lies S1E9 - L'assassin

Confronté à la demande de divorce et à la nouvelle liaison de sa femme, Ben cède aux avances de Jess. Il découvre alors que sa voisine avait déjà perdu un enfant et qu'elle a arrêté son traitement contre des troubles bipolaires. Par ailleurs, le lieutenant Cornell change d'avis sur Crawford et reprend l'enquête à zéro, désormais persuadée que l'assassin est une femme…