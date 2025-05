Secrets d'actualité Amra : l'enquête choc

Lire la vidéo

Diffusé le 05/03/2025

C’était le fugitif le plus recherché du pays ! 9 mois après son évasion qui a entraîné la mort de deux agents de l'administration pénitentiaire, celui que l’on surnomme « la mouche » vient d’être arrêté en Roumanie, samedi 22 février 2025. Secrets d’Actualité revient sur la spectaculaire évasion de Mohamed Amra. Le 14 mai 2024, le narcotrafiquant s’échappe de son fourgon pénitentiaire lors d’une violente attaque meurtrière à Incarville, dans l’Eure. Mohamed Amra, âgé de 30 ans, a ce jour-là été extirpé du camion qui le ramenait d’une audition avec un juge d'instruction au tribunal judiciaire de Rouen. Cette fuite, organisée à l’aide d’un commando armé, a fait deux morts et trois blessés graves. Alors qu'il était mis en examen pour plusieurs motifs dont « complicité de meurtre », la juge chargée du dossier d’Amra estimait pourtant à l'époque qu'il ne faisait pas l'objet de « risques particuliers d'évasion ». Que s’est-il passé ? Comment l’évasion a-t-elle été préparée ? Les autorités pénitentiaires ont-elles pris assez de précaution lors de son transfert ? Pourquoi ses complices qui l’attendaient au péage d’Incarville n’ont-ils pas été repérés ? Et puis, nous allons vous dévoiler comment Amra agissait depuis sa cellule tel un chef de bande disposant, à l’extérieur de la prison, d’hommes de main et comment il se procurait des téléphones portables pour communiquer avec l’extérieur. Enfin, vous allez découvrir les dessous de son arrestation en Roumanie, alors que l’homme s’apprêtait à subir une intervention chirurgicale afin de changer de visage.