Secrets d'actualité Marwan Berreni : la mort terrible de l’acteur de « Plus belle la vie »

Diffusé le 13/11/2024

Mâcon (Saône-et-Loire), le 3 août 2023. Un 4x4 percute de plein fouet une jeune femme près d’une boîte de nuit, et prend la fuite. Malgré de graves blessures, elle va miraculeusement survivre. Si la victime n’a pas eu le temps de voir le visage du conducteur, les enquêteurs vont rapidement s’intéresser au comédien Marwan Berreni, connu pour son rôle d’Abdel Fedala dans la série « Plus belle la vie ». En effet, le véhicule qui lui avait été prêté est retrouvé deux jours plus tard, à une vingtaine de kilomètres de là, abandonné sur le bord d’une route de campagne. Alors que tout porte à croire que Marwan Berreni serait le chauffard recherché, l’acteur est introuvable… La découverte de son corps, au bout de 70 jours de mystère, ne met pas fin aux interrogations de son entourage. Alors qu’il allait reprendre son rôle dans la série qui a fait son succès, comment Marwan Berreni aurait-il pu tout compromettre ? Et puis pourquoi aurait-il voulu se donner la mort alors que la victime avait survécu ? Grâce à des témoignages inédits de proches, de fans, d’acteurs, retour sur cette tragique soirée du 3 août 2023. Vous allez le voir : l’affaire est loin d’avoir révélé tous ses secrets et ce qui semble n’être qu’un tragique délit de fuite serait bien plus complexe qu’il n’y paraît…