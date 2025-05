Secrets d'actualité Pierre Palmade : la descente aux enfers

Diffusé le 13/11/2024

Le vendredi 10 février 2023, deux véhicules se percutent de plein fouet sur une route départementale de Seine-et-Marne, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris. Pierre Palmade, l’un des comiques les plus populaires du pays grâce à des sketchs aujourd’hui culte comme « Le Scrabble » ou « Le Colonel », est grièvement blessé. Très vite, l’humoriste de 54 ans est pointé du doigt : le soir de l’accident, il conduisait sous l’emprise de stupéfiants lorsque son véhicule a fait une embardée. Le choc avec la voiture qui venait en face était inévitable et d’une violence inouïe. Ses occupants – un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans enceinte de sept mois – réchappent à l’accident. Le bébé qui allait bientôt naître n’a, en revanche, pas cette chance. Alors que le procès aura lieu le 20 novembre devant le tribunal correctionnel de Melun, W9 revient sur cette affaire qui a choqué la France entière. Car depuis 30 ans, la star est connue pour ses excès. Sexe, alcool et drogues dures : nombreux sont les proches qui s’inquiètent depuis longtemps de sa vie de débauche et d’addictions. Pourquoi le génie de l’humour, à la carrière fulgurante, a-t-il progressivement sombré ? Comment Pierre Palmade, dont le propre père, médecin, est mort dans un accident de voiture, a-t-il pu en arriver là ? Et loin des rumeurs et des fantasmes, qu’est-il arrivé ce soir du 10 février 2023 ?