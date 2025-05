Seule contre tous S4 E7 - Quand les ombres se tiennent à l'affut

Diffusé le 30/11/2021

Joanna et Billy n’ont plus qu’une journée pour boucler leur dossier avant l’audience. Luna essaie d'établir un lien entre la mine et le réseau de trafiquants. Taylor est déterminée à protéger Dee de son ex-petit ami.