Sexe, famille, pouvoir : 50 ans de révolution dans les rapports hommes-femmes

Diffusé le 06/10/2023

Enquête sur un sujet qui nous touche tous au quotidien : les relations entre les femmes et les hommes. Après le choc #metoo, nous nous sommes tous interrogés : comment se séduire ? Travailler ensemble ? Fonder une famille ? Dire que jusqu’en 1965, les femmes ne pouvaient ni ouvrir de compte en banque, ni prendre la pilule ! À l’école, on leur apprenait à devenir de parfaites ménagères et elles devaient obéissance à leur mari. Comment la vie des Françaises s’est-elle à ce point transformée ? Quelles sont les nouvelles questions qui émergent aujourd’hui dans notre société : consentement sexuel, contraception masculine, inégalités professionnelles, lutte contre les stéréotypes de genres. Grâce à des archives inédites et des témoignages forts, nous plongeons au cœur de l’intimité des Françaises et des Français. À Longwy (Meurthe-et-Moselle), nous avons recueilli un témoignage rare, celui de Danielle, 80 ans. Adolescente, elle est allée à l’école pour devenir « une bonne ménagère », puis elle a consacré toute sa vie à sa famille et à son foyer, avec fierté. À l’époque, on ne parlait pas du partage des tâches, les femmes faisaient tout ! Son seul regret : elle n’a jamais gagné son propre argent. Un quotidien à des années lumières de Maud, une femme accomplie de 45 ans. Cette maman de deux adolescentes, à l’image de nombreuses femmes aujourd’hui, se démène pour tout mener de front : un job prenant, l’éducation de ses enfants et sa vie amoureuse. Elle nous parle de la fameuse charge mentale, des doubles journées et du poids des tâches domestiques. C’est le sujet de dispute numéro 1 entre hommes et femmes aujourd’hui : alors où en est-on ? La famille de Maud a fait les comptes et, comme chez une majorité de Français, les femmes en font toujours bien plus que les hommes : dix heures supplémentaires par semaine ! Mais quand les hommes prennent leur part, les femmes sont-elles prêtes à lâcher prise ? À Nice (Alpes-Maritimes), Laurent, 43 ans, est père au foyer depuis six mois. Il a pris cette décision après la naissance de son troisième enfant. Depuis, il apprend à changer les couches, à faire le linge et à cuisiner… sous le regard très critique de son épouse. Difficile de changer les vieilles habitudes. Mais les combats évoluent. La contraception en est le meilleur exemple. La pilule, légalisée en 1967, a révolutionné la vie des femmes. Pourtant, ce symbole est désormais rejeté par les plus jeunes. Elles cherchent des contraceptifs plus naturels et voudraient surtout que les hommes s’en occupent aussi ! Quelles solutions s’offrent à eux ? Voilà quarante ans qu’on attend la fameuse pilule pour hommes. À Toulouse, nous avons filmé d’étonnants ateliers pour fabriquer des slips contraceptifs ! Et surprise, la vasectomie est de plus en plus plébiscitée. 23 000 hommes y ont eu recours en 2021, c’est dix fois plus qu’il y a dix ans.