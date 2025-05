Shaker Monster Acrobaties à l'accrobranche

Alors que la famille pique-nique en forêt, Justin se rêve en aventurier bondissant sur les arbres et les pics de la forêt vierge. Mais du rêve à la réalité, le chemin est long, et grimper aux arbres pour de vrai est plus compliqué que prévu pour J...