Shaker Monster Gwen n'est pas cool

Lire la vidéo

Diffusé le 11/03/2025

Gwen prépare un exposé de sciences et c'est peu dire qu'elle est stressée ! Papi et Justin font les frais de son humeur, et comme c'est vite insupportable, le garçon fait appel à P'tit Prout pour modifier l'humeur de sa sœur en l'accordant avec ce...