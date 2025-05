Shaker Monster Acrobaties à l’accrobranche

Lire la vidéo

Diffusé le 01/03/2025

Alors que la famille pique-nique en forêt, Justin se rêve en aventurier bondissant sur les arbres et les pics de la forêt vierge. Mais du rêve à la réalité, le chemin est long, et grimper aux arbres pour de vrai est plus compliqué que prévu pour Justin. Sur les conseils de Papi, il décide de faire le parcours d'accrobranche qui lui permettrait d'apprivoiser son vertige. Sauf que même là, c'est haut ! Justin n'est vraiment pas rassuré...