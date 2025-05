Shaker Monster Aventurier un jour

Diffusé le 03/03/2025

Aujourd'hui, Papi a un peu le moral dans les pantoufles... Il doit ranger, sur ordre de son fils, ses cartons d'albums photos. Dont son album d'exploits d'aventuriers. Pfff, tout ça c'était le bon vieux temps et l'aventure est finie pour lui ! Mais non, ses petits-enfants, Justin et Gwen en ont décidé autrement : ils vont refaire un bivouac de montagne dans le jardin rien que pour Papi...