Shaker Monster Chaud effroi

Lire la vidéo

Diffusé le 07/03/2025

C'est la canicule et Justin cherche à se rafraichir par tous les moyens. Il décide donc d'invoquer Thermostoc, le monstre capable de créer du froid à volonté. Mais l'un des ingrédients (le glaçon) fond avant qu'il ait pu le mettre dans le Shaker et c'est en lieu et place de Thermostoc qu'apparaît Garissa, une bête féroce et indomptable qui manque de le dévorer. Heureusement, il s'aperçoit que Garissa s'adoucit quand il est en présence de froid.