Shaker Monster Complètement givrés !

Diffusé le 02/03/2025

Alors qu'ils se chamaillent en se lavant les dents, Gwen et Justin cassent malencontreusement le robinet du lavabo et provoquent un geyser qui inonde la maison. Papi et Gwen vont fermer le robinet général, mais entre-temps Justin a fait apparaître Termostoc pour qu'il congèle le geyser. Au passage, il transforme toute la maison en patinoire...