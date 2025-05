Shaker Monster Dans la tête des parents

Lire la vidéo

Justin en plus qu'assez d'avoir ses parents sur le dos ; si seulement ils étaient plus cools ! Il a alors l'idée d'invoquer Psygo, un monstre capable de manipuler les pensées. D'un simple claquement de doigt, Justin transforme alors ses parents en ados qui regorgent d'idées complètement dingues et qui ne pensent qu'à s'amuser. Mais très vite, la maison se transforme en immense bazar !