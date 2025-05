Shaker Monster Des lasers à l'œil

Lire la vidéo

Papa presse Justin et Gwen : il les conduit à l'école dans dix minutes ! Mais Justin n'a pas révisé son interro. Pour éviter la mauvaise note qui lui pend au nez et le privera de console pendant un mois, Justin fait sortir Mirozap du Shaker. D'un coup de laser, le monstre fait disparaitre la voiture de papa : plus de voiture, plus d'interro !