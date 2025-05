Shaker Monster Il faut sauver le soldat Guwi

Diffusé le 04/03/2025

Cherchant à échapper à son bain, Guwi se cache dans une brocante et se retrouve acheté par Madame Lacourge. L'acariâtre voisine se prend d'amour pour le monstre qu'elle croit être un jouet robot sophistiqué. Et Guwi, très content qu'on s'occupe un peu de lui, ne veut plus rentrer. Gwen et Justin finissent par appeler Monki pour récupérer Guwi, ce qui ne fait qu'aggraver leurs problèmes.