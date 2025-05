Shaker Monster Just(in) temps

Lire la vidéo

Diffusé le 03/03/2025

Catastrophe : Mme Lacourge a surpris et filmé Justin, Gwen et Papi en train de remettre le terrible monstre Garissa dans le Shaker. Elle a enfin la preuve qu'il se passe des choses étranges chez ses voisins. Très vite, tout le quartier est au courant, et quand une équipe de télévision débarque, toute la famille se retrouve sous le feu des projecteurs. Les parents de Justin et Gwen sont formels : ils vont devoir déménager et se terrer dans un trou perdu.