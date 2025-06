Shaker Monster Justin'visible !

Diffusé le 11/03/2025

Gwen a prévu une super soirée : elle a invité son ami Stan à venir voir "Cris et Hurlements 4", pendant que les parents sont au ciné. Justin, trop petit pour voir des films de fantômes, est consigné dans sa chambre. Mais il veut voir le film coûte que coûte et convoque Nada. Le monstre le rend invisible et lui permet de redescendre ni vu ni connu dans le salon...