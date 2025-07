Shaker Monster La fête des voisins

Lire la vidéo

Aujourd'hui, c'est la fête des voisins et la mère de Justin et Gwen organise ça chez elle. Elle part faire des invitations à la cantonade, pendant que son mari fait les courses. En attendant leur retour, elle demande à Gwen et Justin de ranger la cuisine et le salon. Pour se faciliter la vie, Justin fait sortir Balaipoil du Shaker et le laisse s'occuper du rangement.