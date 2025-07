Shaker Monster Le jardin de l'apocalypse

Lire la vidéo

Pour aider Madame Lacourge à remporter le premier prix d'un concours de jardin fleuri de la ville (et la faire partir un mois aux Bahamas loin de lui !), Justin se met en tête de faire pousser les graines exotiques de Papi. Pour qu'elles poussent le plus vite possible, il invoque Millertz et le met en colère pour qu'il fasse office de soleil artificiel ! Malheureusement, le monstre provoque le chaos dans le jardin de Madame Lacourge et le sien.