Shaker Monster Le pire cauchemar de Justin

Diffusé le 12/03/2025

Sortant d'un cauchemar où il se retrouvait en slip à l'école, Justin se réveille rassuré jusqu'à ce qu'il découvre qu'il n'a plus rien à se mettre : tous ses vêtements sont dans la machine à laver qui tourne ! Impossible d'aller à l'école en slip et les vêtements de Gwen sont trop grands ! Justin a alors l'idée de faire intervenir Abrapaf et lui demande de lui fabriquer des vêtements provisoires.