Shaker Monster Maman, j'ai chassé le livreur

Justin est si concentré dans sa partie de jeu en ligne avec Mehdi qu'il n'entend pas son père lui dire qu'un livreur doit passer dans l'après-midi livrer un colis. Une fois les parents, Gwen et Papi partis, Justin en profite pour faire le noir dans le salon et jouer à son jeu vidéo d'horreur préféré. À fond dedans, il n'entend pas le livreur sonner à la porte et le prend même pour un cambrioleur lorsqu'il le découvre malgré lui à travers la fenêtre !