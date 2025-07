Shaker Monster Mon papi ce héros

Après un pique-nique en forêt, Justin et Gwen ont prévu de construire une super cabane d'aventurier avec Papi... Parce que Papi, c'est un super aventurier ! Et c'est aussi le grand héros de Justin ! Mais problème : Papi se fait mal à la cheville et Papa se propose d'aller faire la cabane avec Justin et Gwen. Pour l'aider Papa, qui n'est pas vraiment un aventurier, Justin va faire apparaître Abrapaf en secret...