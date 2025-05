Shaker Monster Pas vu pas pris !

Parce que Madame Lacourge s'est plainte une fois de plus et qu'elle a eu le toupet de s'introduire dans la maison, les enfants convoquent Nada, un monstre qui rend Justin invisible. Le but : faire croire à la voisine que sa maison est hantée pour qu'elle déménage et leur fiche enfin la paix. Mais les choses ne se passent pas comme prévu : Madame Lacourge, descendante d'une lignée de chasseurs de fantômes, parvient à capturer Nada.