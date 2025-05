Shaker Monster Penny superstar

Diffusé le 05/03/2025

Penny rêve de devenir chanteuse de R'n'B. Elle veut même envoyer une vidéo à Tops & Flops, un concours de chant sur internet. Elle fait une petite démo à sa meilleure copine, Gwen, qui n'ose pas lui dire la vérité de peur de la vexer : Penny chante faux ! Manque de chance, Penny tombe sur les parents de Gwen et Papi et en profite pour recueillir l'avis d'un "plus large public"...