Shaker Monster Réchauffement familial

Panne de chauffage dans la maison : Gwen et Justin sont frigorifiés. Pensant faire une bonne action, Justin fait appel au monstre de feu,Thermostac, qui réchauffe la maison, et même un peu trop ! La chaleur devient insupportable et Justin n'a d'autre choix que de faire venir Thermostoc, le monstre de glace pour contrecarrer les effets de Thermostac.