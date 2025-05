Shaker Monster Relax Bricolax

Afin d'aider sa sœur à faire un gâteau d'anniversaire pour leur mère, Justin a la bonne idée de faire apparaître Bricolax. En plus, pour aider Papa qui ne s'en sort pas, il confie à Bricolax le soin de réparer tous les appareils cassés de la maison. Le problème c'est que Bricolax ne se contente pas de réparer, il améliore à sa façon les appareils. C'est ainsi que le robot pâtissier ne s'arrête plus de battre les œufs en neige et attire l'attention de Madame Lacourge...