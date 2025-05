Shaker Monster Un pari monstrueux

C'est Halloween ! Chaque année, Gwen et Justin font le pari de celui qui rapportera le plus de bonbons. Gwen part de son côté avec ses copines Penny et Stella déguisées en zombies. De l'autre, Papi en aventurier et Justin en alien. Justin n'a pas pu s'empêcher de faire apparaître un monstre pour l'aider dans la compétition. À cause d'une erreur, c'est Kaoutchoum qui débarque. Justin apprend vite que ce monstre est attiré par la lumière et est allergique aux roses...