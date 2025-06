Shaker Monster Une trouille monstre

Diffusé le 09/03/2025

Justin, Gwen et Papi sont partis camper en forêt. Justin a bien l'intention de montrer à tout le monde qu'il est un vrai aventurier comme Papi ! Mais quand une minuscule araignée l'effraie, Gwen saute sur l'occasion pour le vanner. Revanchard, Justin va tout faire pour faire peur à sa sœur, sans y parvenir. En dernier recours, il invoque Garissa et le couvre de boue pour le faire ressembler à un ours...