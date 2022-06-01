Sherlock Holmes : jeu d'ombres Sherlock Holmes : jeu d'ombres

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Diffusé le 19/12/2012

Le prince héritier d'Autriche est retrouvé mort. Pour l'inspecteur Lestrade, la cause du décès est un suicide. Mais pour Sherlock Holmes, les indices font penser à un meurtre. Et tout porte à croire que l'auteur n'est autre que le professeur Moriarty, un homme aussi talentueux que machiavélique. Par ailleurs, cet assassinat ne serait que le point de départ d'un gigantesque plan qui doit changer le cours de l'histoire. Malgré l'intelligence et le célèbre esprit de déduction de Sherlock Holmes, Moriarty semble constamment avoir une longueur d'avance sur son adversaire...