Sherlock Holmes Sherlock Holmes

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Sherlock Holmes et le fidèle docteur Watson ont réussi à faire arrêter lord Blackwood, le meurtrier de cinq jeunes femmes, tuées selon un rituel de magie noire. Condamné à la peine capitale, le tueur promet à Sherlock Holmes, qu'il convoque dans sa cellule avant son exécution, de revenir du royaume des morts. Bien que Watson ait constaté lui-même le décès du criminel, son corps disparaît. Scotland Yard prie Holmes d'enquêter. Le célèbre détective, qui a des difficultés à accepter Mary, la nouvelle fiancée de John Watson, voit alors resurgir dans sa vie son grand amour Irène Adler, une criminelle réputée. Elle lui demande de retrouver un homme disparu, Reordan...