Sherlock S2 E2 - Les chiens de Baskerville

Lire la vidéo

Sherlock s'ennuie et attend avec impatience la prochaine affaire. Il reçoit alors la visite de Henry Knight, dont le père a été tué par un animal gigantesque dans le Dartmoor vingt ans plus tôt. Henry, alors enfant, a été témoin de cette scène macabre. D'abord peu intéressé, Sherlock se prend soudainement de passion pour l'affaire. Holmes et Watson se rendent dans les marais de Dartmoor, où sont organisées des excursions touristiques sur les traces des chiens fantômes…