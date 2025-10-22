Show me your voice Émission 5 (2/2)

Diffusé le 22/10/2025

Dans ce "game show" hors du commun, un binôme de joueurs anonymes devra démasquer les mauvais des bons chanteurs parmi 9 candidats mystères. Aidés par une bande de célébrités (Hélène Ségara, Natasha St Pier, Michèle Bernier, Roman Doduik, Élodie Frégé, Philippe Lellouche, Anne-Sophie Girard, Anggun et Florent Peyre) ainsi qu’un chanteur invité (Anne Sila, Sherifa Luna et Joyce Jonathan), nos 2 joueurs vont mener l’enquête tout au long de la soirée. Leur but : éliminer les casseroles et surtout espérer choisir un bon chanteur lors du duo final avec notre chanteur guest.