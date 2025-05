Sissi S2 E2

Diffusé le 26/12/2022

Dans la propriété du comte Andrassy en Hongrie, Sissi retrouve l'insouciance et la liberté. Sachant que de mauvaises récoltes ont entraîné une famine au sein du peuple, Sissi obtient une généreuse subvention de François-Joseph. La nature prévenante d’Andrassy place l'impératrice dans une situation de plus en plus délicate…