Sissi S2 E6

Lire la vidéo

Diffusé le 28/12/2022

La guerre provoque de profondes blessures et les tentatives de Sissi pour renouer avec François-Joseph échouent : il refuse de lui parler et la renvoie en Hongrie. Profondément blessée, Sissi décide de partir, ignorant que cela pourrait être un adieu pour toujours, et aide le comte Andrassy à négocier une nouvelle constitution avec les Hongrois.