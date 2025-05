Sissi S3 E2

Diffusé le 26/12/2023

Sissi s’échappe avec Rodolphe et pose un ultimatum à François-Joseph : elle ne reviendra qu’à condition de se charger de l’éducation de leur fils. Au cours du voyage, elle croise Alma, une photographe qui leur vient en aide et les invite sur une île au sud de la France. À Vienne, après un accident sur le chantier de l'Exposition Universelle, Grünne rencontre Albert, le fils de l'homme grièvement blessé, qui s’insurge contre l’empereur et leurs conditions de travail.