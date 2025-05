Sissi S3 E3

Diffusé le 27/12/2023

Mère et fils retrouvent enfin l’allégresse sur l'île et une belle amitié se tisse avec Alma. Pour empêcher une alliance entre l'empire allemand et la Russie, François-Joseph doit demander l'aide de sa mère, avec qui il est en désaccord depuis des années. Alors que ses soldats effectuent une attaque sanglante dans le quartier ouvrier pour retrouver des armes dérobées, un espion lui confie savoir où se cachent Sissi et Rodolphe.