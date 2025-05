Sissi S3 E4

Diffusé le 27/12/2023

François-Joseph part à la recherche de Sissi et Rodolphe en France et la famille est enfin réunie ; le couple impérial passe une nuit passionnée ensemble. Mais l’empereur ramène secrètement Rodolphe à la caserne de Vienne dès le lendemain. Sissi apprend qu’Alma est atteinte d'une maladie incurable et l’accompagne à Paris, où elle se livre incognito à une vie nocturne effrénée. Grünne doute de sa loyauté envers la couronne après que François-Joseph a ordonné la pendaison d’ouvriers rebelles.