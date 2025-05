Sissi S3 E5

Diffusé le 28/12/2023

Lorsque Sissi apprend que l’empereur a retiré Rodolphe de l'armée, elle retourne à Vienne et fait ses adieux à Alma, prête à affronter ses responsabilités d'impératrice et de mère. Malgré leurs problèmes relationnels, Sissi et François-Joseph mènent ensemble des négociations d'alliance avec le Tsar. Alors que Grünne exhorte Albert à mener une rébellion pacifique, son père est tué par des soldats et Albert s’introduit au palais, avec la ferme intention d'assassiner la famille impériale.