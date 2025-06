Sophie Cross S1 E1 - Nouveau départ

Diffusé le 07/11/2021

Sophie Cross est hantée par la disparition inexpliquée de son fils Arthur. Incapable de continuer à exercer son métier d’avocate, elle choisit de devenir officier de police trois ans plus tard et intègre l'unité où travaille son mari, Thomas Leclercq. Elle est chargée d'enquêter sur le meurtre d'un chirurgien aux côtés de ses nouveaux coéquipiers, Amina et Fred.