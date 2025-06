Sophie Cross S1 E2 - Stella Maris

Le professeur Claude Lemaire est retrouvé assassiné sur le parking d’un lycée. En examinant sa vie privée, Sophie, Amina et Fred découvrent qu’il avait quitté son ex-femme Sandrine pour une partenaire beaucoup plus jeune, Estelle, et qu’il aurait été suspecté d'harcèlement sexuel sur l’une de ses élèves. Par ailleurs, Sophie reçoit une photo d’Arthur qui prouverait qu’il est vivant…