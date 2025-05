Sort of S3 E6 - Je hais les hôpitaux !

Diffusé le 25/08/2024

Sabi fait un malaise et se retrouve aux urgences, tandis que Wolf doit révéler son secret à Raffo, sans y parvenir. Sabi prend son courage à deux mains et annonce à Raffo, 7ven et Aqsa avoir débuté un traitement pour sa transition de genre. Aqsa s’évanouit à son tour…