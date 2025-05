Sort of S2 E3 - Je pars si je veux

Diffusé le 15/01/2023

Bessy décide qu’il est temps de rentrer chez elle, ce qui crée des tensions car elle a besoin de soins constants. Sabi propose ses services et négocie une augmentation. 7ven et Violet passent de plus en plus de temps ensemble ce qui déplait à Bessy…