Sort of S3 E2 - Le jour du Chaliswan

Lire la vidéo

Diffusé le 08/12/2023

C’est la célébration du Chaliswan d’Imran et l’anniversaire de Sabi. Alors que la famille et les amis sont réunis pour lui rendre un dernier hommage, Bessy s’y rend pour présenter des excuses à Sabi ; son initiative est très mal reçue et elle est sèchement congédiée. De son côté, 7ven sent que Sabi lui cache quelque chose...