Sort of S3 E4 - Mariés ou presque

Diffusé le 15/12/2023

Avec l’aide de Sabi et ses amis, Aqsa et Izzy acceptent de jouer le jeu en mettant en scène un pseudo-mariage afin que leur futur enfant et Raffo ne subissent les griefs de leur communauté. Paul et Bessy se reconnectent autour d’un atelier de poterie et échangent sur leur ressenti après le séjour de Bessy à l’hôpital.