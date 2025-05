Sort of S1 E7 - Olympia

Lire la vidéo

Diffusé le 21/11/2021

Après la fête chez 7ven, Olympia ouvre des perspectives à Sabi sur le fait d’être différent. Raffo, la mère de Sabi, est en pleine crise ; elle réclame dialogue et transparence. Alors que son oncle et son cousin vont arriver chez Raffo, Sabi décide de s’assumer et garde ses vêtements féminins.